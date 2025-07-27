Дмитрий Булыкин объяснил разгромное поражение «Спартака» от «Балтики»
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал причины поражения «Спартака» от «Балтики» со счётом 0:3 в рамках 2-го тура сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2 Оффор – 79' 0:3 Титков – 85'
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
«С поражением «Спартака» всё понятно — удаление в начале матча сыграло свою роль. Дальше уже было очень тяжело. У «Балтики», может быть, мастерства не так много, но движение хорошее. «Динамо» с ними и 11 на 11 мучилось, а «Спартак» в меньшинстве весь матч играл. «Спартак» в этом матче не просто не проявил себя, так ещё и крупно проиграл перед своими болельщиками. Ходили спорили с судьями, а нужно было забивать. В итоге просто разочаровались и ничего не могли сделать с хорошо подготовленной «Балтикой», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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