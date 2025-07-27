Эрик Гарсия ответил на вопрос о лишении тер Штегена капитанской повязки в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия отреагировал на информацию о возможном лишении вратаря команды Марка-Андре тер Штегена капитанской повязки.

«Это вопрос, который должен решать тренер. Думаю, когда команда вернётся в Барселону, он скажет об этом. В минувшем году проходило голосование. Не знаю, как будет в этом году, поэтому подождём возвращения и посмотрим», — приводит слова Гарсии Mundo Deportivo.

Ранее СМИ сообщали, что решение лишить немецкого футболиста капитанской повязки согласовано руководством сине-гранатовых и тренерским штабом, которые считают, что команде нужен новый человек, способный стать связующим звеном между футболистами и тренерами.

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