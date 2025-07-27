«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Хэнань» и закрепился на первом месте в Суперлиге

Завершился матч 18-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Хэнань». Игра проходила на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 17-й минуте счёт в игре открыл защитник хозяев Цзян Шэнлун. В компенсированное к первому тайму время защитник «Хэнань» Бруно Назарио восстановил равновесие. На 45+7-й минуте нападающий Жоау Карлуш вывел «Шанхай Шэньхуа» вперёд. На 57-й минуте Луис Нлаво укрепил преимущество команды Слуцкого. Затем нападающий Франк Ачеампонг сократил отставание гостей.

После 18 матчей китайской Суперлиги команда Слуцкого набрала 44 очка и на текущий момент занимает первое место. «Хэнань» заработал 16 очков и располагается на 13-й строчке. На втором месте находится «Бэйцзин Гоань» с 38 очками после 18 встреч.

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