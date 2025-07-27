«Спортинг» близок к трансферу защитника «Спартака» Рикарду Мангаша

«Спортинг» и «Спартак» близки к согласованию трансфера защитника красно-белых Рикарду Мангаша. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сейчас стороны находятся в прямом диалоге и согласовывают последние детали будущего перехода.

Мангаш перешёл в российский гранд из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. За этот период защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Как появился «Спартак»: