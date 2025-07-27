«Арсенал» вырвал победу у «Ньюкасла» в концовке товарищеского матча

Завершился товарищеский матч, в котором встречались английские «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Национальный» в Сингапуре. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:30 по московскому времени. Победу со счётом 3:2 одержала команда из Лондона.

Гости открыли счёт уже на шестой минуте. Отличился новичок команды Энтони Эланга. «Арсенал» забил ответный мяч на 33-й минуте. Его автором стал полузащитник Микель Мерино. Спустя две минуты «канониры» вышли вперёд после автогола Алекса Мёрфи. На 58-й минуте игрок «Ньюкасла» Джейкоб Мёрфи сделал счёт 2:2. Победу лондонцам принёс гол капитана команды Мартина Эдегора, забитый с 11-метровой отметки на 83-й минуте.