«Арсенал» вырвал победу у «Ньюкасла» в концовке товарищеского матча
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались английские «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Национальный» в Сингапуре. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:30 по московскому времени. Победу со счётом 3:2 одержала команда из Лондона.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 июля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Эланга – 6' 1:1 Мерино – 33' 2:1 Мёрфи – 35' 2:2 Мёрфи – 58' 3:2 Эдегор – 83'
Гости открыли счёт уже на шестой минуте. Отличился новичок команды Энтони Эланга. «Арсенал» забил ответный мяч на 33-й минуте. Его автором стал полузащитник Микель Мерино. Спустя две минуты «канониры» вышли вперёд после автогола Алекса Мёрфи. На 58-й минуте игрок «Ньюкасла» Джейкоб Мёрфи сделал счёт 2:2. Победу лондонцам принёс гол капитана команды Мартина Эдегора, забитый с 11-метровой отметки на 83-й минуте.
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