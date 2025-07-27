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В руководстве «Локомотива» рассказали, при каких условиях возможен уход Пиняева из клуба

В руководстве «Локомотива» рассказали, при каких условиях возможен уход Пиняева из клуба
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов отреагировал на несостоявшийся переход нападающего железнодорожников Сергея Пиняева в ЦСКА и назвал условия, при которых футболист может уйти из клуба.

— Давайте поставим на весы ЦСКА и «Локомотив». Почему Пиняев должен туда уходить? Я считаю, что на данный момент это совершенно равные команды: по силе, возможностям, игрокам. По тренерам не могу судить. Единственная причина, по которой он мог бы уйти, — материальная часть. Я не знаю, какие условия предлагает ЦСКА. Но что может Сергея прельстить там?

— ЦСКА выигрывал Кубок России.
— Причем здесь Кубок России, ёлки-палки? Кубок России и Кубок России. И где гарантии, что он там заиграет лучше, чем у нас, правильно? Никто не может дать гарантии. Совершенно другая команда, другие условия, общение другое. Он здесь вырос. Уже, можно сказать, коренной парень. Если и уходить, то за рубеж или в команду, которая предложит сумасшедшие материальные условия. Я считаю, что и у нас здесь у него неплохие условия. Или уходить к тренеру, который очень сильно его уважает, поможет улучшить мастерство. Так что не вижу причин для ухода. Я считаю, что Сергей поступил правильно. От добра добра не ищут, — приводит слова Филатова «Спорт-экспресс».

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