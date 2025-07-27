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Дубль Кругового принёс ЦСКА волевую победу над «Ахматом» в матче 2-го тура РПЛ

Завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 2:1.

На 15-й минуте нападающий «Ахмата» Брайан Мансилья открыл счёт в матче. На 45+2-й минуте игрок ЦСКА Данил Круговой забил ответный мяч. На 45+3-й минуте Круговой оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

Отметим, что «Ахмат» заканчивал матч вдесятером. На 86-й минуте с поля был удалён защитник Дарко Тодорович.

В рамках 1-го тура нового сезона чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). «Ахмат» в стартовом туре уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:2.