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ЦСКА — Ахмат, результат матча 27 июля 2025, счет 2:1, 2-й тур РПЛ 2025/2026

Дубль Кругового принёс ЦСКА волевую победу над «Ахматом» в матче 2-го тура РПЛ
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Завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15'     1:1 Круговой – 45+2'     2:1 Круговой – 45+3'    
Удаления: нет / Тодорович – 86'

На 15-й минуте нападающий «Ахмата» Брайан Мансилья открыл счёт в матче. На 45+2-й минуте игрок ЦСКА Данил Круговой забил ответный мяч. На 45+3-й минуте Круговой оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

Отметим, что «Ахмат» заканчивал матч вдесятером. На 86-й минуте с поля был удалён защитник Дарко Тодорович.

В рамках 1-го тура нового сезона чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). «Ахмат» в стартовом туре уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:2.

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