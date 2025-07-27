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«Фулхэм» нацелился на подписание нападающих «Челси» и «Арсенала» — The Telegraph

«Фулхэм» нацелился на подписание нападающих «Челси» и «Арсенала» — The Telegraph
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«Фулхэм» включил крайнего нападающего «Челси» Рахима Стерлинга в список трансферных целей на нынешнее лето, однако подождёт до конца трансферного окна (1 сентября). Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, 30-летний футболист готов перейти в стан «дачников», где рассчитывает проявить себя с целью включения в состав сборной Англии на чемпионат мира 2026 года.

Главный тренер лондонского клуба Марку Силва хочет вернуть в команду вингера «Арсенала» Рейсса Нелсона, выступавшего за «дачников» в минувшем сезоне на правах аренды. Однако португальский специалист готов рассмотреть и другие варианты.

В минувшем сезоне Стерлинг играл за «Арсенал» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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