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Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 28 июля — 3 августа

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 28 июля — 3 августа
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В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий. Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 28 июля по 3 августа.

28 июля, понедельник, 16:25 – велоспорт: UCI Мировой тур. «Тур де Франс». Женщины. Этап 3;
29 июля, вторник, 16:25 – велоспорт: UCI Мировой тур. «Тур де Франс». Женщины. Этап 4;
30 июля, среда, 13:30 – футбол: Товарищеский матч, «Йокогама» – «Ливерпуль»;
30 июля, среда, 18:30 – футбол: Товарищеский матч, «Тулуза» – «Аль-Наср»;
31 июля, четверг, 14:00 – футбол: Товарищеский матч, «Сеул» – «Барселона»;
31 июля, вторник, 16:25 – велоспорт: UCI Мировой тур. «Тур де Франс». Женщины. Этап 6;
1 августа, пятница, 15:00 – футбол: Товарищеский матч, «Вердер» – «Хоффенхайм»;
1 августа, пятница, 21:30 – футбол: Вторая Бундеслига, «Шальке-04» – «Герта»;
2 августа, суббота, 15:30 – футбол: Товарищеский матч, «Брайтон» – «Саутгемптон»;
2 августа, суббота, 21:00 – футбол: Товарищеский матч, «Марсель» – «Севилья»;
3 августа, воскресенье, 14:30 – футбол: Вторая Бундеслига, «Ганновер-96» – «Кайзерслаутерн».

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko – через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

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