«Нефтехимик» и «Торпедо» не забили голов в матче Первой лиги

Окончен матч 2-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Нефтехимик» из Нижнекамска и московское «Торпедо». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Игра прошла на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия). Главным арбитром встречи был Игорь Капленков (Москва, Россия).

После этой игры «Нефтехимик» располагается на восьмом месте, имея в активе два очка. «Торпедо» находится на 14-й строчке с одним очком.

В 1-м туре «Нефтехимик» сыграл вничью с «Соколом» (0:0), «Торпедо» уступило «Челябинску» (2:3).

В следующем туре «Нефтехимик» сыграет с костромским «Спартаком», «Торпедо» встретится с клубом «СКА-Хабаровск», эти игры состоятся 3 августа.