Бразилец Эмерсон перешёл из «Милана» во «Фламенго»

Бразильский «Фламенго» приобрёл правого защитника Эмерсона у итальянского «Милана». О заключении сделки объявил официальный сайт клуба. Бразилец подписал со своим новым клубом контракт до конца 2028 года с опцией продления на сезон.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Эмерсон был близок к переходу в «Бешикташ» на условиях аренды, однако «Фламенго» включился в переговоры и перехватил игрока. Сумма сделки, по данным источников, составила € 9 млн.

Эмересон перебрался в «Милан» из английского «Тоттенхэма» летом прошлого года за € 15 млн. Ранее экс-игрок сборной Бразилии выступал за «Барселону», «Бетис» и «Атлетико Минейро».