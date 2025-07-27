Евгений Алдонин оценил дубль Кругового в матче ЦСКА с «Ахматом»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил игру защитника армейцев Данила Кругового в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1). Футболист оформил дубль в этой встрече.
«Для Кругового это отличный шанс, чтобы почувствовать дополнительную уверенность у чужих ворот. И в первом матче у него были хорошие эпизоды для взятия ворот. В матче с «Ахматом» он разобрался прекрасно! Видно, что с хорошим настроем выходит на матчи. Тренер доверяет.
Причём оказывался он, наверное, не всегда в характерной для себя позиции: первый гол он забил из центра, во втором — фактически ворвался в центр штрафной. Хороший уровень игры. Та активность у чужих ворот, которую мы наблюдаем, поможет Круговому раскрыть весь свой потенциал», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 27 июля 2025
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