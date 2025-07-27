«Балтика» объявила о переходе нападающего Эльдарушева в «МЛ Витебск» на правах аренды

Калининградская «Балтика» в телеграм-канале объявила, что форвард Абу-Саид Эльдарушев продолжит профессиональную карьеру в белорусском «МЛ Витебск». Между клубами заключено соглашение о переходе нападающего на правах аренды до 15 декабря 2025 года.

К «Балтике» Абу-Саид присоединился в июле 2024 года, за это время форвард принял участие в 26 матчах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

По итогам минувшего сезона калининградский клуб занял первое место в турнирной таблице Первой лиги и вышел в высший дивизион. На данный момент калининградский клуб находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Талалаева четыре очка после двух матчей.