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Карсаков: низкий поклон Круговому за победу ЦСКА над «Ахматом»

Карсаков: низкий поклон Круговому за победу ЦСКА над «Ахматом»
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался о волевой победе армейцев над «Ахматом» в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15'     1:1 Круговой – 45+2'     2:1 Круговой – 45+3'    
Удаления: нет / Тодорович – 86'

«Так порадовался, что ребята отыгрались! Огромное спасибо им за победу. Позвоню ребятам, поздравлю. Кругового тоже поздравляю, низкий ему поклон за победу. Мне кажется, ЦСКА — хороший клуб для Кругового. Ему тут комфортно. Так что жду от всех больших успехов. Будем бороться за чемпионство», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На 15-й минуте нападающий «Ахмата» Брайан Мансилья открыл счёт в матче. На 45+2-й минуте игрок ЦСКА Данил Круговой забил ответный мяч. На 45+3-й минуте Круговой оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

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