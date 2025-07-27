Карсаков: низкий поклон Круговому за победу ЦСКА над «Ахматом»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался о волевой победе армейцев над «Ахматом» в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

«Так порадовался, что ребята отыгрались! Огромное спасибо им за победу. Позвоню ребятам, поздравлю. Кругового тоже поздравляю, низкий ему поклон за победу. Мне кажется, ЦСКА — хороший клуб для Кругового. Ему тут комфортно. Так что жду от всех больших успехов. Будем бороться за чемпионство», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На 15-й минуте нападающий «Ахмата» Брайан Мансилья открыл счёт в матче. На 45+2-й минуте игрок ЦСКА Данил Круговой забил ответный мяч. На 45+3-й минуте Круговой оформил дубль и вывел свою команду вперёд.