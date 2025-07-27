«Спартак» Кострома переиграл «Родину» во 2-м туре Первой лиги

Завершён матч 2-го тура Лиги PARI, в котором встречались московская «Родина» и костромской «Спартак». После финального свистка зафиксирован счёт 3:1 в пользу «Спартака». Игра прошла на стадионе «Арена Химки» (Химки, Россия). Главным арбитром встречи был Игорь Захаров (Казань, Россия).

Пап Гейе на 37-й минуте обеспечил преимущество хозяевам поля. Марат Тлехугов на 48-й минуте сравнял счёт, Анатолий Немченко на 63-й минуте вывел гостей вперёд, а Денис Жилмостных на 84-й минуте забил третий гол красно-белых.

После этой игры «Родина» располагается на 13-м месте с одним очком в активе. «Спартак» находится на восьмой строчке с тремя очками.

В следующем туре «Родина» сыграет в гостях с Уралом 2 августа, «Спартак» 3 августа на своём поле примет «Нефтехимик».