«Случилось затмение». Главный тренер «Ахмата» Сторожук — о поражении от ЦСКА

Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук прокомментировал поражение своих подопечных от московского ЦСКА в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

«Сложный матч, к которому готовились, настраивались. Не смогли выдержать темп и скорости, ЦСКА лучше нас готов на данный момент. Мы, по сути, только начинаем подготовку. Игра складывалась более чем удачно, сумели забить. А дальше — затмение за минуту. Есть законы в футболе, когда в тех или иных ситуациях нельзя обыгрывать перед своей штрафной площадью. Сегодня эти законы сработали против нас», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 0 очков в двух стартовых матчах. ЦСКА набрал четыре очка и располагается на пятой строчке.