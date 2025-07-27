Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Случилось затмение». Главный тренер «Ахмата» Сторожук — о поражении от ЦСКА

«Случилось затмение». Главный тренер «Ахмата» Сторожук — о поражении от ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук прокомментировал поражение своих подопечных от московского ЦСКА в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15'     1:1 Круговой – 45+2'     2:1 Круговой – 45+3'    
Удаления: нет / Тодорович – 86'

«Сложный матч, к которому готовились, настраивались. Не смогли выдержать темп и скорости, ЦСКА лучше нас готов на данный момент. Мы, по сути, только начинаем подготовку. Игра складывалась более чем удачно, сумели забить. А дальше — затмение за минуту. Есть законы в футболе, когда в тех или иных ситуациях нельзя обыгрывать перед своей штрафной площадью. Сегодня эти законы сработали против нас», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 0 очков в двух стартовых матчах. ЦСКА набрал четыре очка и располагается на пятой строчке.

Материалы по теме
Круговой в новой роли перевернул матч ЦСКА! Сделал дубль за две минуты! Видео
Круговой в новой роли перевернул матч ЦСКА! Сделал дубль за две минуты! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android