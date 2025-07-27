Главный тренер «Ахмата» Сторожук рассказал об основных задачах в клубе

Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук рассказал о перестройке в команде после поражения от московского ЦСКА в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

«С «Рубином» мы играли хорошо, держали её под контролем, но подвела реализация. С ЦСКА — то же самое. Но надо понимать, с кем мы играем. Тяжело говорить о каких-то действиях.

Руководство запланировало глобальную перестройку команды, мы стараемся эту ситуацию стабилизировать, но за короткий промежуток времени что-то тяжело поменять и создать. Наша главная задача — создать боевой коллектив, а потом уже будем говорить о каких-то турнирных целях», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 0 очков в двух стартовых матчах. ЦСКА набрал четыре очка и располагается на пятой строчке.