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Главный тренер «Ахмата» Сторожук рассказал об основных задачах в клубе

Главный тренер «Ахмата» Сторожук рассказал об основных задачах в клубе
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Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук рассказал о перестройке в команде после поражения от московского ЦСКА в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15'     1:1 Круговой – 45+2'     2:1 Круговой – 45+3'    
Удаления: нет / Тодорович – 86'

«С «Рубином» мы играли хорошо, держали её под контролем, но подвела реализация. С ЦСКА — то же самое. Но надо понимать, с кем мы играем. Тяжело говорить о каких-то действиях.

Руководство запланировало глобальную перестройку команды, мы стараемся эту ситуацию стабилизировать, но за короткий промежуток времени что-то тяжело поменять и создать. Наша главная задача — создать боевой коллектив, а потом уже будем говорить о каких-то турнирных целях», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 0 очков в двух стартовых матчах. ЦСКА набрал четыре очка и располагается на пятой строчке.

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