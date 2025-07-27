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Капитан «Сочи» Марсело Алвес — об игре с «Акроном»: хочу принести искренние извинения

Капитан «Сочи» Марсело Алвес — об игре с «Акроном»: хочу принести искренние извинения
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Капитан «Сочи» Марсело Алвес высказался об итогах матча 2-го тура РПЛ с «Акроном» (0:4).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 5'     0:2 Джурасович – 11'     0:3 Болдырев – 13'     0:4 Дзюба – 44'    

«Честно говоря, сложно что-то объяснять. Все, кто были на стадионе или смотрели матч, сами всё видели. Особенно первые 15 минут — это было ужасно. Так играть на уровне Российской Премьер-Лиги просто стыдно. Мы не имели права выходить на поле с таким отношением.

Я говорю от лица всей команды, но начинаю с себя. Как капитан я обязан требовать от себя большего и показывать пример. С тем настроем, который мы продемонстрировали сегодня, мы не заслуживаем права представлять футбольный клуб «Сочи». Начало этой встречи и концовка прошлого матча вызывают чувство стыда. У нас есть качество, есть потенциал, но, если не будет желания, характера и ментальной устойчивости — всё это не имеет значения. Сегодня этого не было. Мы обязаны прибавлять. Обязаны выходить на каждый матч с максимальной самоотдачей. И ещё раз — я в первую очередь беру ответственность на себя.

После игры тренер справедливо сказал, что мы не показали на поле ничего из того, что обсуждали. Не выполнили установку, не проявили должного желания бороться. Это был позорный матч, и мы подвели всех — болельщиков, клуб, себя. Я хочу принести искренние извинения всем, кто переживает за нас. Мы должны переосмыслить всё, что произошло, и вернуться на поле с другим настроем. Только так можно двигаться вперёд», — приводит слова футболиста пресс-служба «Сочи».

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