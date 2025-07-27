«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: Хоссейннежад открыл счёт на 49-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 49-й минуте полузащитник махачкалинского клуба Мохаммад Хоссейннежад открыл счёт в матче.

В 1-м туре нынешнего сезона чемпионата России «Оренбург» встречался с ЦСКА. Игра завершилась вничью со счётом 0:0. Махачкалинское «Динамо» на выезде уступило московскому «Спартаку» со счётом 0:1.