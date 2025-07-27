Вратарь «Ахмата» Шелия высказался об интересе ЦСКА к Садулаеву

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия отреагировал на новости о возможном переходе вингера грозненского клуба Лечи Садулаева в ЦСКА.

«Не думаю, что Лечи переволновался перед матчем с ЦСКА. По первым минутам он создал хороший момент. Если бы Мохамед забил гол, у Лечи был бы ассист. Не считаю, что он волнуется. Знаю, что у него есть желание, чтобы его карьера развивалась. Но если он останется в «Ахмате», это будет его решение», — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В завершившемся сезоне-2024/2025 25-летний Садулаев сыграл 35 матчей во всех турнирах. В его активе три забитых мяча и четыре голевые передачи. Лечи был признан лучшим игроком чеченской команды по итогам соревнований. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.