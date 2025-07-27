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Садулаев высказался о замене в перерыве матча с ЦСКА

Садулаев высказался о замене в перерыве матча с ЦСКА
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Нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев дал комментарий на тему своей замены в перерыве матча 2-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2). По слухам, армейцы планируют приобрести данного футболиста.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15'     1:1 Круговой – 45+2'     2:1 Круговой – 45+3'    
Удаления: нет / Тодорович – 86'

«Всё нормально. Как и вы, я тоже видел новости про интерес от ЦСКА. Всё нормально, обычное дело. Я мотивирован играть со всеми. Была обычная игра. Проиграли, что сказать.

Тренер ещё не объяснял замену. Может, потом пообщаемся. Всё нормально, так решил тренер. Для меня это не проблема. Я пока играю за «Ахмат», так что не хочу говорить о своём будущем», — передаёт слова Садулаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В завершившемся сезоне-2024/2025 25-летний Садулаев сыграл 35 матчей во всех турнирах. В его активе три забитых мяча и четыре голевые передачи. Лечи был признан лучшим игроком чеченской команды по итогам соревнований. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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