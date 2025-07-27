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Главный тренер ЦСКА Челестини: нам не хватает игроков

Главный тренер ЦСКА Челестини: нам не хватает игроков
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Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о нехватке футболистов после победы армейцев над «Ахматом» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги и назвал позиции, которые должен усилить клуб. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15'     1:1 Круговой – 45+2'     2:1 Круговой – 45+3'    
Удаления: нет / Тодорович – 86'

«У нас 17-18 игроков. В защите у нас хватает игроков, в полузащите тоже не хватает. Нам нужна «шестёрка». Нам нужен игрок в атакующую линию. Но клуб работает над усилением», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА набрал четыре очка за два тура и располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» занимает 14-е место. У команды 0 очков в двух стартовых матчах.

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