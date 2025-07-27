Главный тренер ЦСКА Челестини: нам не хватает игроков

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о нехватке футболистов после победы армейцев над «Ахматом» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги и назвал позиции, которые должен усилить клуб. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

«У нас 17-18 игроков. В защите у нас хватает игроков, в полузащите тоже не хватает. Нам нужна «шестёрка». Нам нужен игрок в атакующую линию. Но клуб работает над усилением», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА набрал четыре очка за два тура и располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» занимает 14-е место. У команды 0 очков в двух стартовых матчах.