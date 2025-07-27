Главный тренер ЦСКА Челестини высказался о дубле Данила Кругового в матче с «Ахматом»

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини высказался о дубле защитника Данила Кругового в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

«Шакири завоевал 27 титулов за свою карьеру, он чемпион. Круговой — другой игрок, их нельзя сравнивать. Но сегодня Круг продемонстрировал свою универсальность. Сегодня мы играли с инвертированными вингерами, потому что нам такие были нужны в игре именно с «Ахматом». Круговой именно что играл, не терял мячей. Он играл на правом фланге, но забил голы с позиции центрального нападающего. Это то, о чём я прошу. Просто играть в футбол. Круговой это делал. Пока ещё не все это понимают. Надо играть с уверенностью, даже если совершаешь ошибку», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 15-й минуте нападающий «Ахмата» Брайан Мансилья открыл счёт в матче. На 45+2-й минуте левый защитник ЦСКА Данил Круговой, вышедший справа в атаке, забил ответный мяч. На 45+3-й минуте Круговой оформил дубль и вывел свою команду вперёд.