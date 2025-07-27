Новичок «Локомотива» Рамирес: готов к сезону на 100%

Защитник Кристиан Рамирес, который этим летом пополнил состав московского «Локомотива», оценил свою нынешнюю готовность к игре.

«Насколько готов к сезону? Думаю, на 100%. Когда надо, всегда буду готов. Я тренировался не только индивидуально, конечно, в команде, где я был. Поэтому я готов», — сказал Рамирес в интервью клубной пресс-службе.

Футболист заключил с московской командой двухлетний контракт. За «Локомотив» Рамирес будет выступать под номером 2. Напомним, ранее эквадорец покинул венгерский «Ференцварош» в статусе свободного агента.

Кристиан Рамирес выступал в Российской Премьер-Лиге за «Краснодар». Латераль играл за «быков» с января 2017-го по июль 2023 года. Всего на его счету 187 матчей за «Краснодар». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 2,5 млн.