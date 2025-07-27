Игорь Акинфеев провёл 800-й матч за ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провёл 800 матчей за армейцев, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. Юбилейной для вратаря стала игра 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1).

За 800 матчей Акинфеев пропустил 718 голов и провёл «на ноль» 334 встречи. Игорь дебютировал за ЦСКА 29 марта 2003 года в возрасте 16 лет. На следующий год он стал основным вратарём команды. В 2008 году Акинфеев был назначен капитаном ЦСКА.

39-летний голкипер является шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка России и Суперкубка, став абсолютным рекордсменом по этому показателю. В сезоне-2004/2005 завоевал Кубок УЕФА.