Игорь Акинфеев провёл 800-й матч за ЦСКА
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провёл 800 матчей за армейцев, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. Юбилейной для вратаря стала игра 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15' 1:1 Круговой – 45+2' 2:1 Круговой – 45+3'
Удаления: нет / Тодорович – 86'
За 800 матчей Акинфеев пропустил 718 голов и провёл «на ноль» 334 встречи. Игорь дебютировал за ЦСКА 29 марта 2003 года в возрасте 16 лет. На следующий год он стал основным вратарём команды. В 2008 году Акинфеев был назначен капитаном ЦСКА.
39-летний голкипер является шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка России и Суперкубка, став абсолютным рекордсменом по этому показателю. В сезоне-2004/2005 завоевал Кубок УЕФА.
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