Новичок ЦСКА Алвес прокомментировал победу над «Ахматом»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес, пополнивший состав команды текущим летом, прокомментировал победу армейцев над «Ахматом» во 2-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

«Нам удалось перевернуть игру в конце первого тайма, додержать победный результат. Игра была под нашим контролем. Мы создали несколько опасных моментов и во втором тайме, но не удалось забить. Ошибка, что мы плохо начали первый тайм, но хорошо, что добыли победу», — передает слова Алвеса корреспондент «Чемпионата» Николай Баринов.

Матеус Алвес перебрался в ЦСКА из бразильского «Сан-Паулу» в июле текущего года. Игра 2-го тура РПЛ с «Ахматом» стала для 20-летнего полузащитника первой в стартовом составе армейцев. Алвес провёл на поле все 90 минут.