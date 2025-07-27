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В ЦСКА сообщили, что финализируют сделку по переходу Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир»

В ЦСКА сообщили, что финализируют сделку по переходу Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир»
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Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что полузащитник московского клуба Аббосбек Файзуллаев прошёл медосвидетельствование перед переходом в турецкий «Истанбул Башакшехир», а также отметил, что клубы финализируют сделку.

«Аббос прошёл медосмотр для «Истанбул Башакшехир». Клубы финализируют сделку в части финансовых гарантий», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Мухин и Аббос покидают клуб. Это реальность», —добавил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Напомним, ранее сообщалось, что «Истанбул Башакшехир» достиг соглашения с московским ЦСКА о переходе Файзуллаева за € 7 млн. Аббосбеку 21 год, он перешёл в ЦСКА летом 2023 года за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора».

В прошедшем сезоне хавбек провёл 27 встреч за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге, забив два гола и отдав четыре результативные передачи, и выиграл Фонбет Кубок России. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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