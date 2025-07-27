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Круговой обливался водой, конь-маскот общался с детьми, Челестини жал руки игрокам. Фото

Круговой обливался водой, конь-маскот общался с детьми, Челестини жал руки игрокам. Фото
ЦСКА обыграл «Ахмат»
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27 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал грозненский «Ахмат». Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1.

Счёт был открыт уже на 15-й минуте, быстрым голом отметился нападающий «Ахмата» Брайан Мансилья. На 45+2-й минуте игрок ЦСКА Данил Круговой забил ответный мяч. На 45+3-й минуте Круговой оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

На 86-й минуте с поля был удалён защитник «Ахмата» Дарко Тодорович, грозненцы заканчивали игру вдесятером.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Напомним, в 1-м туре ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0), а «Ахмат» уступил казанскому «Рубину» (0:2).

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