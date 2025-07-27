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Главный тренер ЦСКА Челестини: уже дважды ходил в Большой театр. Учусь понимать оперу

Главный тренер ЦСКА Челестини: уже дважды ходил в Большой театр. Учусь понимать оперу
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Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини рассказал, как старается приобщиться к миру искусства в Москве.

«С супругой уже дважды ходили в Большой театр. Это было прекрасно. Я учусь понимать и принимать оперу. Мне понравилось. Жена меня вытащила, поэтому я проникаюсь», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Фабио Челестини стал главным тренером московского ЦСКА 20 июня 2025 года. Ранее швейцарский специалист возглавлял «Базель», с которым стал чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии.

В 1-м туре нынешнего сезона армейцы сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0), во 2-м туре команда обыграла «Ахмат» (2:1).

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