Главный тренер ЦСКА Челестини ответил на вопрос, швейцарец он или итальянец

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини внёс ясность по поводу своей национальной принадлежности после победы армейцев над «Ахматом» в рамках 2-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

«Мои родители итальянцы, но родился я в Швейцарии. Поэтому меня грамотно называть и итальянцем, и швейцарцем. Я ощущаю себя гражданином мира», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в СМИ разгорелись споры относительно национальности Фабио Челестини. Футбольный комментатор Георгий Черданцев несколько раз за время трансляции назвал специалиста итальянцем, после чего подвергся критике со стороны болельщиков.