Круговой объяснил быстрый дубль в матче ЦСКА с «Ахматом»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о своём дубле в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1). Круговой отличился на 45+2-й и 45+3-й минутах.

«Оказался в нужное время в нужном месте. У меня бывает такое (смеётся). Я чувствовал, что сразу после первого гола есть возможность забить второй», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за два матча. «Ахмат» располагается на 14-й строчке, не заработав ни одного очка. На первом месте находится московский «Локомотив» (6).