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Круговой объяснил быстрый дубль в матче ЦСКА с «Ахматом»

Круговой объяснил быстрый дубль в матче ЦСКА с «Ахматом»
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о своём дубле в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1). Круговой отличился на 45+2-й и 45+3-й минутах.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15'     1:1 Круговой – 45+2'     2:1 Круговой – 45+3'    
Удаления: нет / Тодорович – 86'

«Оказался в нужное время в нужном месте. У меня бывает такое (смеётся). Я чувствовал, что сразу после первого гола есть возможность забить второй», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за два матча. «Ахмат» располагается на 14-й строчке, не заработав ни одного очка. На первом месте находится московский «Локомотив» (6).

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