Игрок ЦСКА Круговой: последний дубль был, наверное, в академии
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Левый защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о своём дубле в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15' 1:1 Круговой – 45+2' 2:1 Круговой – 45+3'
Удаления: нет / Тодорович – 86'
«Последний дубль у меня был, наверное, в академии», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, на 45+2-й минуте защитник сравнял счёт в матче. Затем, минуту спустя, Круговой оформил дубль и вывел свою команду вперёд.
В 1-м туре РПЛ Данил Круговой отметился максимальной скоростью среди всех игроков. Круговой в матче с «Оренбургом» (0:0) разогнался до 35,03 км/ч, о чём сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.
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