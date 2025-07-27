Игрок ЦСКА Круговой: последний дубль был, наверное, в академии

Левый защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о своём дубле в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1).

«Последний дубль у меня был, наверное, в академии», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, на 45+2-й минуте защитник сравнял счёт в матче. Затем, минуту спустя, Круговой оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

В 1-м туре РПЛ Данил Круговой отметился максимальной скоростью среди всех игроков. Круговой в матче с «Оренбургом» (0:0) разогнался до 35,03 км/ч, о чём сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.