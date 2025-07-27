Круговой: у нас с Акинфеевым 1000 матчей на двоих выйдет

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о достижении голкипером команды Игорем Акинфеевым отметки в 800 матчей в профессиональной карьере в игре 2-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.
«Ещё не поздравлял Акинфеева с 800 матчем в карьере. У нас с ним как раз 1000 на двоих выйдет (улыбается)», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА. 39-летний вратарь всю карьеру выступает в составе столичного клуба. Данил Круговой присоединился к армейцам летом прошлого года. Ранее защитник выступал за «Зенит».
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