Круговой: перед уходом Файзуллаев сказал: «Теперь ты новый Месси»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой вспомнил, какие слова перед уходом из команды ему сказал полузащитник Аббосбек Файзуллаев. Напомним, ранее сообщалось, что «Истанбул Башакшехир» достиг соглашения с ЦСКА о переходе Файзуллаева за € 7 млн.

«Перед уходом Аббос сказал: «Теперь ты новый Месси». Возможно, это было наставление», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Данил Круговой присоединился к армейцам летом прошлого года. Ранее защитник выступал за «Зенит». В минувшем сезоне защитник провёл за ЦСКА 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.