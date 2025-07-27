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Новичок ЦСКА Алвес высказался об адаптации в команде

Новичок ЦСКА Алвес высказался об адаптации в команде
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Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес, пополнивший состав команды текущим летом, дал комментарий касательно адаптации в команде.

«Я адаптировался, всё проходит хорошо. В команде много бразильцев, которые мне помогают. Плюс штаб, персонал клуба сыграл большую роль в моей адаптации. В игровом плане ещё предстоит многое сделать, чтобы показать, на что я способен, и порадовать болельщиков», — передаёт слова Алвеса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Матеус Алвес перебрался в ЦСКА из бразильского «Сан-Паулу» в июле текущего года. Игра 2-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» стала для 20-летнего полузащитника первой в стартовом составе армейцев. Алвес провёл на поле все 90 минут.

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