Защитник «Ахмата» Ибишев прокомментировал поражение в матче с ЦСКА
Поделиться
Защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев высказался о поражении в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15' 1:1 Круговой – 45+2' 2:1 Круговой – 45+3'
Удаления: нет / Тодорович – 86'
«Мы начали хорошо играть. Минут 20 очень хорошо играли, забили гол. В концовке первого тайма за две-три минуты пропустили два гола. Во втором тайме мы атаковали, просто не реализовали моменты. Мы два раза ошиблись в моменте. Ненужные два гола. Пропустили их из-за ошибок», — передает слова Ибишева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за два матча. «Ахмат» располагается на 14-й строчке, не заработав ни одного очка. На первом месте находится московский «Локомотив» (6).
Комментарии
- 27 июля 2025
-
18:54
-
18:52
-
18:44
-
18:43
-
18:40
-
18:30
-
18:25
-
18:24
-
18:15
-
18:12
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:03
-
18:02
-
18:00
-
17:59
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:46
-
17:38
-
17:36
-
17:35
-
17:33
-
17:31
-
17:26
-
17:20
-
17:19
-
17:15
-
17:15
-
17:00
-
16:57