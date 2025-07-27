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Защитник «Ахмата» Ибишев прокомментировал поражение в матче с ЦСКА

Защитник «Ахмата» Ибишев прокомментировал поражение в матче с ЦСКА
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Защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев высказался о поражении в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15'     1:1 Круговой – 45+2'     2:1 Круговой – 45+3'    
Удаления: нет / Тодорович – 86'

«Мы начали хорошо играть. Минут 20 очень хорошо играли, забили гол. В концовке первого тайма за две-три минуты пропустили два гола. Во втором тайме мы атаковали, просто не реализовали моменты. Мы два раза ошиблись в моменте. Ненужные два гола. Пропустили их из-за ошибок», — передает слова Ибишева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за два матча. «Ахмат» располагается на 14-й строчке, не заработав ни одного очка. На первом месте находится московский «Локомотив» (6).

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