Защитник «Ахмата» Ибишев прокомментировал поражение в матче с ЦСКА

Защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев высказался о поражении в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:2).

«Мы начали хорошо играть. Минут 20 очень хорошо играли, забили гол. В концовке первого тайма за две-три минуты пропустили два гола. Во втором тайме мы атаковали, просто не реализовали моменты. Мы два раза ошиблись в моменте. Ненужные два гола. Пропустили их из-за ошибок», — передает слова Ибишева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за два матча. «Ахмат» располагается на 14-й строчке, не заработав ни одного очка. На первом месте находится московский «Локомотив» (6).