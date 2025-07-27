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Новичок «Локомотива» Рамирес: в этом сезоне хочу выиграть чемпионат вместе с командой

Новичок «Локомотива» Рамирес: в этом сезоне хочу выиграть чемпионат вместе с командой
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Защитник Кристиан Рамирес высказался о переходе в «Локомотив», а также о целях в своей новой команде.

«Я приехал в «Локомотив», потому что мне нравится команда, Москва, всё. Я знаю историю «Локомотива». И поэтому решил сюда приехать. И в этом сезоне хочу вместе [с командой] выиграть чемпионат. Это моя первая цель», — сказал Рамирес в интервью клубной пресс-службе.

Футболист заключил с московской командой двухлетний контракт. За «Локомотив» Рамирес будет выступать под номером 2. Напомним, ранее эквадорец покинул венгерский «Ференцварош» в статусе свободного агента.

Кристиан Рамирес выступал в Российской Премьер-Лиге за «Краснодар». Латераль играл за «быков» с января 2017-го по июль 2023 года. Всего на его счету 187 матчей за «Краснодар». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 2,5 млн.

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