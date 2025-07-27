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Червиченко: команды Карпина тяжело начинают, потом разгоняются — «Динамо» себя покажет

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о двух стартовых матчах московского «Динамо» в Мир Российской Премьер-Лиге под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Специалист возглавил бело-голубых текущим летом.

«Динамо» вкатывается тяжело. Не знаю почему. Может, соперники такие достаются. За победу над «Ростовом» они должны быть благодарны арбитру Кукуяну. Беззастенчиво свистел в одну сторону.

Команды Карпина всегда тяжело начинают вначале. Потом разгоняются. Думаю, что «Динамо» будет ещё себя показывать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В 1-м туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1). Во 2-м туре подопечные Валерия Карпина переиграли бывший клуб своего главного тренера «Ростов» (1:0).