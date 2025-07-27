Защитник «Арсенала» Льюис-Скелли: я так рад, что Мадуэке теперь с нами

Защитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли высказался о переходе в стан «канониров» крайнего нападающего Нони Мадуэке, до этого выступавшего в составе «Челси».

«Нони — свой парень! Мы очень хорошо ладим, мы с ним очень похожи. Я очень рад, что он перешёл к нам, ведь он помог мне почувствовать себя как дома в сборной Англии. А когда Нони перешёл к нам, я ему помог адаптироваться.

Он очень прямой, может играть как на левом, так и на правом фланге, его качества будут очень полезны для нас. Я так рад, что Нони с нами, ведь он многое способен дать команде», — приводит слова Льюис-Скелли официальный сайт «Арсенала».