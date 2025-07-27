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Кристиан Рамирес обратился к болельщикам «Локомотива» после трансфера в клуб

Кристиан Рамирес обратился к болельщикам «Локомотива» после трансфера в клуб
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Новичок московского «Локомотива» Кристиан Рамирес обратился к болельщикам красно-зелёных после перехода в клуб. В субботу, 26 июля, пресс-служба железнодорожников представила 30-летнего эквадорца в качестве новобранца клуба.

«Я хочу сказать всем болельщикам «Локомотива» спасибо. Очень рад вернуться обратно в Россию, что поступило предложение играть в «Локомотиве». Я очень рад.

Знаю много тех, кто играет здесь. До того, как приехал, я ничего не говорил никому. Просто видел, что они есть здесь. В понедельник мы встретимся в первый раз», — сказал Рамирес в интервью клубной пресс-службе.

Кристиан Рамирес выступал в Мир Российской Премьер-Лиге за «Краснодар». Латераль играл за «быков» с января 2017-го по июль 2023 года. Всего на его счету 187 матчей за «Краснодар». Ранее эквадорец покинул венгерский «Ференцварош» в статусе свободного агента.

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