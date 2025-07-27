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«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: хозяева сравняли счёт на 74-й минуте

«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: хозяева сравняли счёт на 74-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Хоссейннежад – 49'     1:1 Савельев – 74'    

На 74-й минуте нападающий «Оренбурга» Максим Савельев сравнял счёт в матче с передачи Артёма Касимова. Ранее на 49-й минуте Мохаммад Хоссейннежад забил первый гол во встрече.

В 1-м туре нынешнего сезона чемпионата России «Оренбург» встречался с ЦСКА. Игра завершилась вничью со счётом 0:0. Махачкалинское «Динамо» на выезде уступило московскому «Спартаку» со счётом 0:1.

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