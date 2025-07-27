Дубль Кругового — в видеообзоре победы ЦСКА над «Ахматом»

Завершился матч 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 2:1.

Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 15-й минуте нападающий «Ахмата» Брайан Мансилья открыл счёт в матче. На 45+2-й минуте игрок ЦСКА Данил Круговой забил ответный мяч. На 45+3-й минуте Круговой оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

В рамках 1-го тура нового сезона чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). «Ахмат» в стартовом туре уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:2.