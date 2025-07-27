«Зачем им тогда академия?» Петржела раскритиковал «Зенит» из-за большого числа легионеров

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела критически высказался об избытке иностранных игроков в составе клуба, напомнив о большом количестве собственных воспитанников в период своей работы с командой.

«Большое количество легионеров — это большая проблема, которая сильнее всего меня беспокоит в «Зените». Я бы снова сделал ставку на своих игроков, воспитанников. Раз в «Зените» столько иностранцев, то не понимаю, зачем им тогда академия. Нужно давать молодым игрокам почувствовать уверенность, и они ответят взаимностью!

Когда я работал в «Зените», то ставил на молодых российских игроков, и это чуть не стоило мне места. Но игроки отплатили мне той же монетой на поле. Болельщикам тоже нравилось приходить на стадион и болеть за своих: за Аршавина, Кержакова, Радимова, Денисова, Быстрова, Анюкова и других», — приводит слова Петржелы Legalbet.

Властимил Петржела возглавлял санкт-петербургский «Зенит» в период с ноября 2002-го по май 2006 года. Текущим летом сине-бело-голубые осуществили два входящих трансфера. К команде присоединились аргентинец Роман Вега и бразилец Жерсон.