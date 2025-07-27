Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зачем им тогда академия?» Петржела раскритиковал «Зенит» из-за большого числа легионеров

«Зачем им тогда академия?» Петржела раскритиковал «Зенит» из-за большого числа легионеров
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела критически высказался об избытке иностранных игроков в составе клуба, напомнив о большом количестве собственных воспитанников в период своей работы с командой.

«Большое количество легионеров — это большая проблема, которая сильнее всего меня беспокоит в «Зените». Я бы снова сделал ставку на своих игроков, воспитанников. Раз в «Зените» столько иностранцев, то не понимаю, зачем им тогда академия. Нужно давать молодым игрокам почувствовать уверенность, и они ответят взаимностью!

Когда я работал в «Зените», то ставил на молодых российских игроков, и это чуть не стоило мне места. Но игроки отплатили мне той же монетой на поле. Болельщикам тоже нравилось приходить на стадион и болеть за своих: за Аршавина, Кержакова, Радимова, Денисова, Быстрова, Анюкова и других», — приводит слова Петржелы Legalbet.

Властимил Петржела возглавлял санкт-петербургский «Зенит» в период с ноября 2002-го по май 2006 года. Текущим летом сине-бело-голубые осуществили два входящих трансфера. К команде присоединились аргентинец Роман Вега и бразилец Жерсон.

Материалы по теме
«Краснодар» взял лучшего ассистента Лиги 1, «Зенит» отдал защитника. Переходы недели в РПЛ
«Краснодар» взял лучшего ассистента Лиги 1, «Зенит» отдал защитника. Переходы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android