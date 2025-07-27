Акинфеев подарил Круговому кепку с рыбой после дубля в матче ЦСКА — «Ахмат»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев подарил одноклубнику Данилу Круговому кепку с рыбой после матча с «Ахматом» во 2-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

Напомним, ранее Игорь Акинфеев объявил, что будет вручать специальный приз лучшему, по своему мнению, игроку ЦСКА после каждой игры. Круговой во встрече с грозненцами оформил дубль и помог команде одержать волевую победу.

«Сегодня сомнений в выборе лучшего игрока и моего традиционного подарка не было. Круг, красавец, продолжай в том же духе! Но в концовке можно было и аккуратнее. Болельщикам спасибо за поддержку. P. S. — подпишитесь на канал Круга, заслужил», — написал Акинфеев в телеграм-канале.