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Акинфеев подарил Круговому кепку с рыбой после дубля в матче ЦСКА — «Ахмат»

Акинфеев подарил Круговому кепку с рыбой после дубля в матче ЦСКА — «Ахмат»
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев подарил одноклубнику Данилу Круговому кепку с рыбой после матча с «Ахматом» во 2-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15'     1:1 Круговой – 45+2'     2:1 Круговой – 45+3'    
Удаления: нет / Тодорович – 86'

Напомним, ранее Игорь Акинфеев объявил, что будет вручать специальный приз лучшему, по своему мнению, игроку ЦСКА после каждой игры. Круговой во встрече с грозненцами оформил дубль и помог команде одержать волевую победу.

«Сегодня сомнений в выборе лучшего игрока и моего традиционного подарка не было. Круг, красавец, продолжай в том же духе! Но в концовке можно было и аккуратнее. Болельщикам спасибо за поддержку. P. S. — подпишитесь на канал Круга, заслужил», — написал Акинфеев в телеграм-канале.

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