«Оренбург» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ

Сегодня, 27 июля, завершился матч 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и махачкалинским «Динамо». Игра, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась вничью со счётом 1:1.

На 49-й минуте полузащитник махачкалинского клуба Мохаммад Хоссейннежад открыл счёт в матче с передачи Сердера Сердерова. На 74-й минуте нападающий «Оренбурга» Максим Савельев сравнял счёт в матче с передачи Артёма Касимова.

В 1-м туре нынешнего сезона чемпионата России «Оренбург» встречался с ЦСКА. Игра завершилась вничью со счётом 0:0. Махачкалинское «Динамо» на выезде уступило московскому «Спартаку» со счётом 0:1.