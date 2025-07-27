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«Ньюкасл Юнайтед» хочет усилиться нападающим «Лейпцига» Опенда — Voetbalzone

«Ньюкасл Юнайтед» хочет усилиться нападающим «Лейпцига» Опенда — Voetbalzone
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«Ньюкасл Юнайтед» собирается приобрести нападающего клуба «РБ Лейпциг» Луа Опенда. Об этом сообщает Voetbalzone.

По данным источника, «сороки» видят в этом игроке возможную замену Александеру Исаку, если тот перейдёт в «Ливерпуль». Отмечается, что основным вариантом на замену шведа является Йоан Висса из «Брентфорда», если этот трансфер не получится осуществить, то альтернативным вариантом станет Опенда.

Опенда является воспитанником «Стандарда» и «Брюгге», на взрослом уровне он также выступал за чёрно-синих, помимо этого, он защищал цвета «Витесса» и «Ланса», за свою нынешнюю команду футболист играет с лета 2023 года. В 45 матчах прошлого клубного сезона Луа забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.

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