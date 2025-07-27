«Бился за ЦСКА и кепку от Владимировича». Круговой — о подарке Акинфеева за дубль «Ахмату»
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Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о подаренной вратарём армейцев Игорем Акинфеевым кепке с рыбой после матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15' 1:1 Круговой – 45+2' 2:1 Круговой – 45+3'
Удаления: нет / Тодорович – 86'
«Бился сегодня за ЦСКА и за кепку от Владимировича», — написал Круговой в телеграм-канале.
Напомним, ранее Игорь Акинфеев объявил, что будет вручать специальный приз лучшему, по своему мнению, игроку ЦСКА после каждой игры. Круговой во встрече с грозненцами оформил дубль и помог команде одержать волевую победу.
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