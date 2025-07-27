«Бился за ЦСКА и кепку от Владимировича». Круговой — о подарке Акинфеева за дубль «Ахмату»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о подаренной вратарём армейцев Игорем Акинфеевым кепке с рыбой после матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

«Бился сегодня за ЦСКА и за кепку от Владимировича», — написал Круговой в телеграм-канале.

Напомним, ранее Игорь Акинфеев объявил, что будет вручать специальный приз лучшему, по своему мнению, игроку ЦСКА после каждой игры. Круговой во встрече с грозненцами оформил дубль и помог команде одержать волевую победу.