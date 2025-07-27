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«Астон Вилла» может подписать экс-игрока «Эвертона» Калверт-Льюина — The Sun

«Астон Вилла» может подписать экс-игрока «Эвертона» Калверт-Льюина — The Sun
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«Астон Вилла» может усилиться бывшим нападающим «Эвертона» Домиником Калверт-Льюином, который находится в статусе свободного агента. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, клуб из Бирмингема контактирует с окружением игрока относительно условий возможного трудового договора.

В минувшем сезоне Калверт-Льюин принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. В составе национальной команды Англии нападающий сыграл 11 матчей, где забил четыре гола.

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