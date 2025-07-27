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Тренер «Арсенала» Артета ответил, когда Дьёкереш приступит к тренировкам с командой

Тренер «Арсенала» Артета ответил, когда Дьёкереш приступит к тренировкам с командой
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о новых вариантах атаки после подписания форварда Виктора Дьёкереша и ответил, когда швед приступит к тренировкам с командой.

«Да, у нас есть планы, у нас много вариантов, и мы повышаем качество и глубину состава благодаря всем подписаниям. Мы очень рады, что Виктор с нами, нам пришлось пройти долгий путь, чтобы его подписать. Он невероятен, он с самого начала ясно дал понять, где хочет играть, и я почувствовал его энтузиазм с самого первого нашего разговора. Вы видите ребят, вы видите атмосферу, мы очень рады его приходу.

Будет ли Виктор играть с «Тоттенхэмом»? Думаю, у него не было ни одной тренировки с командой с последней игры со «Спортингом», когда они стали чемпионами. Поэтому мы посмотрим на него завтра. Он прошёл все медицинские обследования, всё выглядит хорошо, но, я думаю, очень важно, чтобы он набрал нужную форму. Поэтому мы не собираемся его останавливать, мы хотим, чтобы он был с нами как можно скорее», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

«Канониры» объявили о переходе шведского футболиста в субботу, 26 июля. В минувшем сезоне экс-форвард «Спортинга» сыграл 52 матча во всех турнирах, забив 54 гола и сделав 13 результативных передач.

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