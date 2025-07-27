Карпукас рассказал о целях «Локомотива» в новом сезоне РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас поделился целями, которые были поставлены команде перед стартом сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. Во 2-м туре подопечные Михаила Галактионова одержали победу над действующим чемпионом страны «Краснодаром» (2:1).

– Какие цели на сезон у «Локомотива»?

– Нам поставили цель быть в первой тройке. Будем этого добиваться, — приводит слова Карпукаса Metaratings.

После двух проведённых матчей московский «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с максимальным количеством очков. В стартовом туре железнодорожники оказались сильнее «Сочи» (3:0). В 3-м туре команда сыграет на выезде с «Пари НН». Матч пройдёт в Грозном в субботу, 2 августа.